Manchester United, San Mames'te final ateşini yaktı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti.

Manchester United, San Mames'te final ateşini yaktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:03

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. 

San Mames Stadyumu'nda oynanacak maçı, deplasman ekibi 3-0 kazandı. 

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Casemiro ve 37 (P) ile 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti. 

Athletic Bilbao'da 35. dakikada penaltıya sebebiyet veren Daniel Vivian, kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Manchester United, rövanş maçı öncesinden büyük bir avantaj yakaladı. 

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs'ta Old Trafford'da oynanacak.

Tur atlayan takım, Tottenham - Bodo/Glimt eşleşmesinin kazananı ile finalde kozlarını paylaşacak. 


Etiketler: #manchester united #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi

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