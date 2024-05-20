Manchester United sezonu 8. bitirdi!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United son hafta maçında Brighton & Hove Albion deplasmanında 2-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'de son hafta maçında Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.
Manchester United'ın golünü 73. dakikada Diogo Dalot ve 88. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United 60 puanla ligi 8. sırada tamamladı. Manchester United, Premier Lig'i ilk kez bu kadar kötü bir pozisyonda bitirdi.
Roberto De Zerbi ile son maçına çıkan Brighton & Hove Albion 48 puanla sezonu 11. sırada noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı tutuklandı
- Helikopterin düştüğü bölge bulundu
- Dolar mı, mevduat mı?
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- Bir yolcuyla iletişime geçildi
- Dev derbide kazanan Fenerbahçe!
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Arda Güler'den Villarreal ağlarına 2 gol!
- Buğday fiyatlarına dair tahminler belli oldu