Manchester United - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında kendi sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:05
Manchester United - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Christopher Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UNİTED - SHEFFİELD UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - SHEFFİELD UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Bournemouth deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Sheffield United ise kendi sahasında ağırladığı Burnley'e 4-1 mağlup olmuştu.


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