Manchester United'a hazırlık maçından dev gelir!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 14:28

Güncelleme: 22.12.2024 - 14:28

Manchester United, ligin belirlediği finansal fair play kurallarındaki olası bir ihlalden kaçınabilmek için farklı projeleri değerlendiriyor.

Kulüpte maliyetlerin azaltılmasıyla ilgili son dönemde birçok karar alınırken gelecek sezonun başındaki hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi beklenen Manchester United'da Malezya'da yapılacak bir kampta da gündemde.

Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United'ın Malezya'ya giderek burada düzenlenecek bir tura katılabileceği ve kasasına 10 milyon dolar koyabileceği belirtildi.

TOTTENHAM VE NEWCASTLE UNITED ÖRNEĞİ

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun tamamlanmasından üç gün sonra Tottenham Hotspur ve Newcastle United, Avustralya'ya gitmişti.

İki takım burada 100 bin kişilik Melbourne Kriket Sahası'nda karşı karşıya geldi.