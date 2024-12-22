Manchester United'a hazırlık maçından dev gelir!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonunda Malezya'ya bir tur düzenlemeyi planlıyor. Manchester ekibinin bu turdan 10 milyon dolarlık bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Manchester United, ligin belirlediği finansal fair play kurallarındaki olası bir ihlalden kaçınabilmek için farklı projeleri değerlendiriyor.
Kulüpte maliyetlerin azaltılmasıyla ilgili son dönemde birçok karar alınırken gelecek sezonun başındaki hazırlık maçlarının planlaması da devam ediyor.
Yeni sezon öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi beklenen Manchester United'da Malezya'da yapılacak bir kampta da gündemde.
Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United'ın Malezya'ya giderek burada düzenlenecek bir tura katılabileceği ve kasasına 10 milyon dolar koyabileceği belirtildi.
TOTTENHAM VE NEWCASTLE UNITED ÖRNEĞİ
Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun tamamlanmasından üç gün sonra Tottenham Hotspur ve Newcastle United, Avustralya'ya gitmişti.
İki takım burada 100 bin kişilik Melbourne Kriket Sahası'nda karşı karşıya geldi.
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