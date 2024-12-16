İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper.
Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürdüğü ve Victor Lindelöf'ü gündemine aldığı iddia edildi.
BENFICA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon Euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Haberde, İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı.
Victor Lindelöf bu sezon 8 maça çıktı ve sadece 294 dakika süre alabildi.
Etiketler: #galatasaray #manchester united #Victor Lindelöf
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