İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın İsveçli stoperi Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:32

Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer dönemi çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların takviye yapmak istediği bölgelerden biri de stoper.

Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson'un ayrılığı gündeme gelirken, yönetim stoper arayışlarını sürdürdüğü ve Victor Lindelöf'ü gündemine aldığı iddia edildi.

BENFICA'DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Manchester United'ın 2017 yılında 35 milyon Euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Lindelöf, Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 

Haberde, İngiliz devinin sözleşme yenilemeyeceği Lindelöf, Galatasaray'a yazıldı. 

Victor Lindelöf bu sezon 8 maça çıktı ve sadece 294 dakika süre alabildi.


Etiketler: #galatasaray #manchester united #Victor Lindelöf

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