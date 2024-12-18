Forma şansı bulamıyordu: Altay Bayındır'dan Manchester United kararı!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:35

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan kaleci Altay Bayındır için ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Manchester United, Altay'ın takıma veda etme ihtimaline karşı şimdiden arayışlara başladı.

United, Andre Onana'nın yedeği konumunda bulunan Altay Bayındır'ın daha fazla oynama süresi bulmak için ayrılması durumunda, ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde kaleci seçeneklerini değerlendiriyor.

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

Haberde, İngiliz takımının Türk kaleciyi değiştirmek için sezon sonuna kadar beklemeyi tercih etse de Altay'ın ocak ayında transfer olmasının ihtimal dışı olmadığı belirtildi.

İLK ADAY BELLİ OLDU

"Kırmızı Şeytanlar", bu kapsamda Brezilya'nın Botafogo takımında forma giyen John Victor'un gelişimini yakından takip ediyor. 28 yaşındaki kaleci, Botafogo formasıyla Libertadores Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çektikten sonra Tottenham ve bazı Avrupa takımlarının da takibine girmişti.

Haber detayında, Altay Bayındır'ın ayrılması halinde Manchester United'ın Brezilyalı file bekçisini kadrosuna katmak için harekete geçeceği vurgulandı.

Altay bu sezon Manchester United formasını 2 maçta giymiş ve kalesinde 2 gol görmüştü.