Manchester United'da Cristiano Ronaldo maçı erken terk etti!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Tottenham karşılaşmasında maçın bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
Manchester United'ın Tottenham'ı sahasında 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen Cristiano Ronaldo'nun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
Portekizli süperstar 40. dakikada menajer ten Hag tarafından ısınmaya gönderilse de kendisine süre bulamadı ve 90. dakikada karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti. Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik direktör "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.
Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı, 340 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.
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