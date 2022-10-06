Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'ya Premier Lig ilgisi!
Geçen sezon Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçebileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de geçen sezon görevine son verildikten sonra Corinthians'a imza atan Vitor Pereira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Brezilya basınında yer alan haberde, Corinthians ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek Portekizli teknik direktör ile yeni kontrat konusunda henüz bir gelişme olmadığı belirtildi.
PEREIRA'YA WOLVERHAMPTON KANCASI
Pereira'nın, bu nedenle şu an Avrupa kulüpleriyle pazarlık yapabileceği vurgulanırken, ilgili kulübün Wolverhamtpon olduğu aktarıldı.
Daha önce de Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir başka Premier Lig temsilcisi Everton ile görüşen Pereira'nın, kısa bir süre önce Bruno Lage ile yollarını ayıran Wolverhamtpon'ın başına geçebileceği ifade edildi.
WOLVERHAMPTON'DA 10 PORTEKİZLİ
İngiliz ekibinde Brezilyalı-Portekizli futbolcu sayısının 10 olduğu ve Pereira'nın takımın başına geçmesi durumunda bu durumun işini kolaşlaştıracağı vurgulandı.
Öte yandan Wolverhamtpon'da favori teknik direktör adaylarından birinin de Sevilla ile yolları ayrılan Julen Lopetegui olduğu öne sürüldü.
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