Manchester United'da Marko Arnautovic ısrarı
Manchester United'ın, Bologna'da forma giyen Marko Arnautovic için yeni bir teklif yapacağı belirtildi.
Manchester United'ın, Bologna forması giyen Marko Arnautovic'in transferi için ısrarcı olduğu öne sürüldü.
İngiliz devinin, 9 milyon euro'luk teklifinin reddedilmesinin ardından Bologna'nın kapısını yeni bir teklifle çalacağı ifade edildi.
Manchester United'ın, Avusturyalı futbolcuyu takımdaki futbolculardan farklı bir profil olarak gördüğü ve bu nedenle transferinde ısrar ettiği kaydedildi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın da, 2006-2009 yılları arasında Twente'de birlikte çalıştığı 33 yaşındaki futbolcuyu iyi tanıdığı ve takımda görmek istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Bologna'da 34 maça çıkan Arnautovic, 15 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcünün, İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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