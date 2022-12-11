Manchester United'da Ronaldo yerine Ramos
Manchester United'ın, Cristiano Ronaldo'nun yerine bir transfer yapmak istediği ve Benfica'dan Gonçalo Ramos ile ilgilendiği belirtildi.
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun yerine ara transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester United'ın bu doğrultuda Benfica forması giyen Gonçalo Ramos ile ilgilendiği aktarıldı.
21 yaşındaki futbolcunun Benfica ile sözleşmesinin 2024'e kadar devam ettiği hatırlatılırken, kontratında 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi.
Manchester United'ın Ramos'un yanı sıra listesindeki bir diğer ismin Hollandalı Cody Gakpo oldu belirtildi. Takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ın, Gakpo'yu Ajax'tan yakından tanıdığının altı çizildi.
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, hücum hattına transfer yapacaklarını doğruladı ve, "Doğru oyuncuyu kadromuza katmak için her şeyi yapacağız" dedi.
Hollandalı teknik adam Gonçalo Ramos ve Cody Gakpo isimlerinin sorulması üzerine, "Oyuncular için özellikle konuşamam. Asla böyle bir şey yapmam. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor ve buna saygı duyuyorum. İyi bir fırsat çıkarsa bundan yararlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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