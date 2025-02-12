Manchester United'da şoke eden karar: 200 çalışanını daha işten çıkarıyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın 200 çalışanını işten çıkaracağı iddia edildi.

Manchester United'da şoke eden karar: 200 çalışanını daha işten çıkarıyor!
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:47

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

300 MİLYON STERLİN ZARAR

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.


Etiketler: #manchester united #işten çıkarma #İngiltere Premier Lig

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