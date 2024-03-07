Manchester United'da Ten Hag'ın yerine 3 aday
Premier Lig ekibi Manchester United, teknik direktör Erik Ten Hag'ın istifası durumunda kulübün başına geçebilecek 3 teknik direktör alternatifini belirledi.
Premier Lig'de ve Avrupa'da beklentinin bir hayli uzağında kalan Manchester United'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
ESPN'in haberine göre; Manchester United, Erik Ten Hag'ın yerine 3 aday belirledi.
TEN HAG'IN YERİNE 3 ADAY
Manchester United'ın yüzde 25 hissesine sahip olan Ineos'un, Hollandalı teknik direktörün geleceğine henüz karar vermediği belirtilirken, Ten Hag'ın istifa etmesi durumunda onun yerine Brighton'ı çalıştıran Roberto De Zerbi, İngiltere milli takımı hocası Gareth Southgate ve Brentford teknik direktörü Thomas Frank'tan birini takımın başında görmek istediği öne sürüldü.
SOUTHGATE EN AZ İHTİMAL
53 yaşındaki teknik adam Gareth Southgate'in milli takımdaki geleceğine henüz karar vermemesi ve 2009 yılından bu yana herhangi bir kulüp takımı çalıştırmaması nedeniyle bu 3 seçenek arasından takıma düşünülen son seçenek olduğu ifade edildi.
TEN HAG İÇİN BİR İHTİMAL DAHA
Öte yandan haberde Hollandalı çalıştırıcı Ten Hag için mevcut sezonu Şampiyonlar Ligi potası içinde tamamlayarak sezon sonunda görevini sağlama alabileceği ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.
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