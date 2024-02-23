Rasmus Hojlund'dan Manchester United'a kötü haber!

Manchester United, Rasmus Hojlund'un sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 16:44
Rasmus Hojlund'dan Manchester United'a kötü haber!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Rasmus Hojlund, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.

Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.


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