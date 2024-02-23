Rasmus Hojlund'dan Manchester United'a kötü haber!
Manchester United, Rasmus Hojlund'un sakatlık nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Rasmus Hojlund, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas yaralanması tespit edilen 21 yaşındaki Danimarkalı forvet 2 ila 3 hafta oynayamayacak.
Manchester ekibinde bu sezon 30 maçta forma giyen Hojlund'un 13 golü bulunuyor.
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