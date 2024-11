Altay Bayındır'dan Fenerbahçe sözleri: 'En iyi ayrılan oyunculardan biri...'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:31

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:31

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, Kale Arkası YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aldığımız sonuçlardan da belli olduğu gibi çok güzel bir arkadaşlık ortamı var milli takımda. Herkes birbirine yardımcı oluyor saha içinde ve saha dışında. Birçok ilki başardık. Güzel bir başlangıç yaptık. Uluslar Ligi'nde namağlup devam ediyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz."

VINCENZO MONTELLA AÇIKLAMASI

"Hocamız çok olumlu. Bütün oyuncuların yanında olmaya çalışıyor. Her maç için ayrı çalışmalarımız oluyor. Ama benim bireyel düşüncem, bir hocadaki en önemli şey oyuncuyla iletişimidir. Montella da bunu iyi bir şekilde yapıyor."

"Hoca da zorluklardan çıkarak buralara gelmiş. İnsan halinden çok iyi anlayan biri. Bu seviyede bazen eleştiriler olabiliyor. Ama hocanın niyeti bu armaya, bu takıma güzel galibiyetler sunmak. Pozitif bir insan. Elinden geleni yapmaya çalışan bir insan kendisi."

"Eğer bir oyuncu oynamadığında mutlu ve huzurluysa bir an önce futbolu bırakması gerekiyor. Zor bir durum. Oynamadığında kendini iyi hissetmiyorsun, mutsuz oluyorsun. Daha çok çalışıyorsun. Bunu her zaman yapman gerekiyor tabii ki, ben bu devamlılığı olan bir insanım. Buraya gelen herkes (Milli takım), oynayabilecek, sahada elinden geleni yapabilecek oyuncular. Kim oynarsa oynasın birbirini desteklemesi gerekiyor. Hepimizin amacı ülkemizi galibiyetlerle mutluluğa boğmak. Biz her zaman birbirimizi destekliyoruz. "

"ERIK TEN HAG İLE GÖRÜŞTÜM"

-"Kulüp zihniyeti ile bakış oluyor milli takıma. Sen ne mesaj verirsin?"

Altay Bayındır: "Burası milli takım, bir armamız var. Bir deprem olduğunda, sıkıntılı bir şey olduğunda bizden daha iyi kenetlenen bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Ama her şey sağlıklı giderken, güzel bir grup varken futbol anlamında, herkes bu arma için burada, hepimizin birlikte olması lazım. Stadyumlara gelirken bile bizim iki rengimiz var. Burası Türkiye, adı bile ne kadar ağır. Bu düşünceleri bırakmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Manchester şehrine alıştım. Ama benim şu anda içimi yangın yeri yapan sahada daha çok süre bulmak. Bunun için her gün çalışıyorum. Amorim geldi, milli takım dönüşünde tanışacağız. Daha önce ayrılan hocaya oynamak istediğimi de söylemiştim. Erik ten Hag, benim transfer olmamı istemişti. Defalarda görüştüm kendisiyle süre almak için. Hocanın da kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum ama sahada bir kişi oluyor. Hocanın tercihi Onana'ydı. Bazen bir şeyler senin elinde olmuyor. Sahada ne kadar iyi performans göstersen de bu hocanın kararıdır. Bizim yapacağımız şey, oynamadığında bunu başarısızlık olarak görmek değil ekstra çalışmaktır. Ben hep bunu yapıyorum. İnsanlar bunu başarısızlık olarak görebilir ama ben Manchester United'a transfer olan bir Türk oyuncuyum, aynı zamanda bir kaleciyim."

"Ankaragücü'nde başladım, İstanbul'da daha yukarıya çıktı. Aksan olayı çok farklı. Şu anda iletişimim gayet iyi ama ilk geldiğimde burada çalıştığım İngilizce ile orada konuşulan arasında fark vardı. Bazen sıkıntı yaşadığım oldu ama anlayana kadar soruyordum. Şu anda herkesle iletişimim çok iyi."

VOLKAN DEMİREL, ERSUN YANAL...

-"Volkan Demirel ile çalıştın. Hocanın sana dokunuşu nasıldı, neler yaşadınız?"

"Volkan hocama yeni hikayesinde başarılar diliyorum. En güzel şeyleri yaşasın. Benim için ayrı bir yeri vardır. Zor anlarda hep beni aramıştır. Hep tavsiye verdi, yardımcı oldu. Çok güzel şeyler yaşadı. Dolayısıyla bendeki yeri çok ayrıdır. Bana dokunuşları da olmuştur. İnşallah kariyeri boyunca en güzel şeyleri yaşar."

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde Ersun Yanal vardı. Ersun Hoca'nın da benimle ciddi anlamda ilgilendiğini söyleyebilirim. Bana güvendi, 19 yaşında oynamaya başladım Fenerbahçe'de. Elimden geleni yaptım, onun güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Onun da bendeki emeği büyüktür."

-"Maçlardan önce hocanın sana verdiği bilgiler dışında analiz yapıyor musun?"

"Tabii ki rakipleri izliyorsun. Kaleci hocasıyla birlikte izleme durumu oluyor zaten ama ben evde bir kez daha izliyorum onları. Bunların analizini yapıyoruz hocayla ama ben maç öncesi gecesi de izlerim."

"HİÇ BUNU YAŞAMADIM"

Milli kalecinin geçmişe göre Avrupa'ya son dönemde daha fazla Türk futbolcu gitmesi konusundaki görüşleri söyle:

"Bu performansla alakalı bir durum. Performans verince tüm dünyanın dikkatini çekiyorsun. Geçmişte çok fazla cesaret edilememiş de olabilir. Ama son dönemde bu fazla arttı. Şimdi herkesin dil eğitimi var. Futbola bakış açışı gelişti."

"Manchester'a oynama düşüncesi gittim ama bazen bazı düşünceleriniz tam anlamıyla karşılamıyor kendisini. Ama karşınıza ne çıkarsa çıksın çalışmaktan, mücadele etmekten vazgeçmek söz konusu olamaz. Hiç pes etme düşüncesi yaşamadım. Bu bir başarısızlık değil. İnsanlar, "Gidiyorsun, hiç oynamıyorsun, ne yapıyorsun?" diyor. Ben çalışıyorum, mücadele veriyorum. Burada ciddi, yoğun bir mesai var."

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

"Biz onun takımıyla oynadıktan sonra Ferdi geldi. O yönden biraz kötü oldu. Onunla karşılaşmak isterdim. Ondan sonra konuştuk. Sevdiğim bir insan, çok başarılı bir oyuncu. Orada da çok başarılı olacağından eminim. Uzun süre oynadığın bir camiadan ayrılmak kolay değil. Ferdi'nin de orada en iyi şekilde başarılı olacağından eminim."

Altay Bayındır Fenerbahçe'ye rakip olması hakkındaki şu sözleri kullandı:

"O duygu nasıl bir duyguydu? Mutluluk vardı kesinlikle, değişik bir duyguydu. Farklı bir duyguydu. Benim taraftarım, benim camiam. Güzel bir karşılama oldu. Çiçek aldım. Herkes alkışladı. Özel bir his. Kaptanlık yaptım, birçok şey yaşadım. Pozitif anlamda güzel bir reaksiyon görmek benim için çok iyiydi."

"İçimde hiçbir kırgınlık yok. Geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorum ama Fenerbahçe'den en iyi ayrılan oyunculardan biri olabilirim. Kulübe para kazandırdım. Başkanımız saatlerce geldi beni uğurladı. Sözleşmem bitmişti, teklif geldi, o dönem gitme durumum vardı, uykusuz geçen geceler... Sonra başkanın yanına gidip sözleşmeyi gösterdim. Bu işin maddiyat durumu da var. Ama ben hiçbir zaman bunu birinci sıraya koymadım. Başarılı olduğunda zaten birçok şey gelir. Benim davranışımdan dolayı da başkanımız havalimanına kadar geldi. Bendeki yeri bambaşkadır. Fenerbahçe, umarım başarılı olur. Ali Koç ile maçtan sonra soyunma odasında görüştük. Onlar da mücadele veriyor. İnşallah güzel şeyler yaşarlar, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alırlar."

JOSE MOURINHO AÇIKLAMASI

"Kendisini ispat etmiş büyük bir hoca. Birçok başarıya imza attı. Manchester United'da da çalıştı. Türkiye'deki futbol, kaotik bir ortam var. Kaybettiğin zaman farklı olaylar olabiliyor. Mourinho, yılların tecrübesi. Buna en iyi reaksiyonu verir diye düşünüyorum. İnşallah onları mutlu eden bir son olur. Başarılar diliyor kendilerine."