Manchester United'dan Brentford'un yıldızına kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brentford'un İngiliz futbolcusu Ivan Toney'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:31
Manchester United'dan Brentford'un yıldızına kanca!
Abone Ol google-news

Transfer çalışmalarına başlayan Manchester United'ın, Brentford'un Jamaika asıllık İngiliz santraforu Ivan Toney'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal ve Chelsea'yle adı anılan Toney için Manchester ekibi de devreye girdi.

HOJLUND'A ALTERNATİF OLACAK

Kırmızı Şeytanlar'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu Rasmus Hojlund'a alternatif olabilecek bir rotasyon oyuncusu olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haber detayında Toney'in Danimarkalı forvet ile birlikte de oynayabileceği kaydedildi.

10 MAÇTA 4 GOL

2020 yılından bu yana Brentford forması giyen Ivan Toney, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 4 kez ağları havalandırdı.


manchester united haberleri Ivan Toney haberleri brentford haberleri

İlgili Haberler

FA Cup'ta inanılmaz karşılaşma: Manchester United son dakikada Liverpool'u yıktı!

FA Cup'ta inanılmaz karşılaşma: Manchester United son dakikada Liverpool'u yıktı!
Manchester United'lı yıldızdan Fernando Santos sözleri: 'Bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı'

Manchester United'lı yıldızdan Fernando Santos sözleri: 'Bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı'
Taciz davasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı!

Taciz davasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın rahatsızlığı gündeme getirdi: 'İnme' dünyadaki ölümlerin 3. sebebi

Kadir İnanır'ın rahatsızlığı gündeme getirdi: 'İnme' dünyadaki ölümlerin 3. sebebi
Gelinim Mutfakta 27 Mart 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 27 Mart 2024 Çarşamba puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
Milli takım ağır yenilgi almıştı: Maç sonrası Mehmet Büyükekşi’ye büyük tepki!

Milli takım ağır yenilgi almıştı: Maç sonrası Mehmet Büyükekşi’ye büyük tepki!
Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?

Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?
Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’

Avrupa’dan ödüllü Troya Müzesi… ‘700 bin ziyaretçiye ulaşabilir’
Fenerbahçe'den olay görüntüler hakkında açıklama: 'Sezonu dizayn ediyorlar'

Fenerbahçe'den olay görüntüler hakkında açıklama: 'Sezonu dizayn ediyorlar'
Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı

Ofis çalışanı tavandan düşen yavru kedileri ceketiyle yakalamaya çalıştı