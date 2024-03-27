Manchester United'dan Brentford'un yıldızına kanca!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Brentford'un İngiliz futbolcusu Ivan Toney'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına başlayan Manchester United'ın, Brentford'un Jamaika asıllık İngiliz santraforu Ivan Toney'i gündemine aldığı ileri sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arsenal ve Chelsea'yle adı anılan Toney için Manchester ekibi de devreye girdi.
HOJLUND'A ALTERNATİF OLACAK
Kırmızı Şeytanlar'ın, 28 yaşındaki futbolcuyu Rasmus Hojlund'a alternatif olabilecek bir rotasyon oyuncusu olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haber detayında Toney'in Danimarkalı forvet ile birlikte de oynayabileceği kaydedildi.
10 MAÇTA 4 GOL
2020 yılından bu yana Brentford forması giyen Ivan Toney, bu sezon 10 maçta forma giydi ve 4 kez ağları havalandırdı.
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