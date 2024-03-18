Manchester United'lı yıldızdan Fernando Santos sözleri: 'Bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı'

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Portekizli futbolcu Diogo Dalot, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos hakkında konuşan Dalot, "Fernando Santos'a çok müteşekkirim. Kendisi bana birçok kez şans verdi. Benim için bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:46
Manchester United'lı yıldızdan Fernando Santos sözleri: 'Bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı'
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Manchester United'ın Portekizli savunma oyuncusu Diogo Dalot, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dalot, Portekiz Milli Takım'ında birlikte çalıştığı Fernando Santos'un çalışma şeklinin nasıl olduğu yönünde gelen soruya, "Bence gerçekten çok iyi bir hoca. Fernando Santos'a çok müteşekkirim. Kendisi bana birçok kez şans verdi. Benim için bir rüyanın gerçekleşmesini sağladı. Onun için en iyisini diliyorum. Beşiktaş taraftarlarının da ne kadar ateşli ve iyi olduklarını biliyorum. Umarım her şey güzel olur" cevabını verdi.

Diogo Dalot

EURO 2024'TEKİ TÜRKİYE MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Portekizli futbolcu, EURO 2024'te Türkiye ile aynı grupta yer almalarının hatırlatılması üzerine, "Bizim için çok zor olacak. Daha önce birçok kez karşılaştık, bunların hepsi zorluydu. Önemli bir turnuvada bizim için zorlu bir rakip. Ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklardır. Çok iyi motive olacaklardır" sözlerini sarf etti.

38 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester United'da bu sezon 38 maçta süre bulan Diogo Dalot, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.


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