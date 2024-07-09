Manchester United'dan Chilwell hamlesi
Manchester United'ın, Chelsea'nin 27 yaşındaki sol beki Ben Chilwell ile ilgilendiği iddia edildi.
Manchester United, yeni sezonda sol bekte Luke Shaw ile rekabet edebilecek bir oyuncu arıyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United'ın sol bek için adaylarından birinin Chelsea forması giyen Ben Chilwell olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Chilwell'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2020 yılından bu yana Chelsea forması giyen İngiliz oyuncu, Londra temsilcisinde çıktığı 106 maçta 9 gol attı ve 12 asist yaptı.
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