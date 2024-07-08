Manchester United'dan forvet hattına flaş takviye: Hollandalı yıldız imzaya yakın!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Bologna'nın golcüsü Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manchester United'ın transferde son aşamada olduğu iddia edildi.
Manchester United, yeni sezon öncesinde kadrosuna forvet takviyesi yapıyor.
Athletic'te yer alan haberde önceki sezon İtalya Serie A'da Bologna'daki performansıyla dikkatleri çeken Joshua Zirkezee için Manchester United'ın sözleşme şartlarında anlaşma sağladı belirtildi.
Hollandalı santrfor'un serbest kalma maddesinin 40 milyon Euro olduğu ve bonservis bedeli için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
KARİYERİ VE GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Bologna formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maçta süre alan Joshua Zirkzee, 12 gol ve 7 asist kaydetti.
İtalyan ekibine 2022/23 sezonunda imza atan 23 yaşındaki golcü oyuncu, kariyerinde daha önce Bayern Münih, Anderlecht, Parma, Feyenoord ve Ado Den Haag formalarını giydi.
STOPER TRANSFERİ İÇİN 2 ADAY ÖNE ÇIKIYOR
Manchester United, yaz Transfer döneminde kadrosuna en az 2 stoper takviyesi yapmak istiyor.
Erik ten Hag'ın ekibi için öne çıkan isimler Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt ve Everton'dan Jarrad Branthwaite.
İngiliz ekibinin listesinde Real Madrid'in de gündeminde olan Leny Yoro da yer alıyor.
ERIK TEN HAG'IN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Manchester United, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teknik Erik ten Hag'ın sözleşmesinin 2026'ya kadar uzattı.
Tecrübeli kaleci Tom Heaton'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalanırken Alvaro Fernandez Benfica'ya transfer oldu. Raphael Varane, Anthony Martial, Omari Forson ve Brandon Williams sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.
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