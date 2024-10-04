Porto ve Manchester United'ın gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:08

Güncelleme: 04.10.2024 - 00:08

UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilicisi Porto ile İngiliz ekibi Manchester United karşı karşıya geldi. Porto taraftarının önünde 2-0 geriye düştüğü maçı çevirdi ve 3-2 öne geçti. Ancak Manchester United son dakikalarda bulduğu golle maçı 3-3 bitirdi.

Manchester United geleceği soru işareti olan Erik ten Hag yönetiminde yine puan kaybı yaşadı.

Konuk ekip Manchester United deplasmanda 7. dakikada Marcus Rashford ve 20. dakikada Rasmus Höjlund'un golleryile 2-0 öne geçti. Porto 27. dakikada Pepe ve 34. dakikada Samu'dan gelen gollerle durumu 2-2 yaptı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Porto ikinci yarıda maçın 50. dakikasında Samu'nun bir kez daha fileleri havalandırması sonucu 3-2 öne geçti. Manchester United 90+1. dakikada Harry Maguire'ın attığı golle durumu 3-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

BRUNO FERNANDES, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Manchester United'de geride kalan hafta sonu Tottenham maçında kırmızı kart gören Bruno Fernandes, Porto deplasmanında da 81. dakikada oyun dışında kaldı. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Bu beraberliğin ardından Manchester United 1, Porto 1 puanla haftayı kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, 24 Ekim tarihinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak. Porto aynı gün Hoffenheim'ı ağırlayacak.