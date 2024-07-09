Manchester United'dan Hollandalı yıldıza 5 yıllık sözleşme hazırlığı!
Manchester United, Bologna'dan Joshua Zirkzee'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, Zirkzee ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Manchester United, Bologna forması giyen Joshua Zirkzee'nin transferi için geri sayıma geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Zirkzee'yi 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip kadrosuna katacak.
İngiliz ekibi Zirkzee ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.
Manchester United'ın Zirkzee transferini Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyete dökmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 37 maça çıkan Zirkzee, bu maçlarda 12 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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