Manchester United'dan Kevin Trapp hamlesi!

Manchester United'ın, Eintracht Frankfurt'a Kevin Trapp için teklif yaptığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:29
Manchester United'dan Kevin Trapp hamlesi!
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Bild'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'a Alman kaleci Kevin Trapp için bir teklif sundu. Teklifin detaylarına dair bilgi verilmezken, Trapp'ın transfer için çekinceleri olduğu belirtildi.

32 yaşındaki kalecinin Almanya'da oynamasının garanti olduğu, Manchester United'de ise David de Gea'nın arkasında kalabileceği nedeniyle transfer için kararsız olduğu öne sürüldü.


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