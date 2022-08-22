Manchester United'dan Kevin Trapp hamlesi!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:29

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Bild'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'a Alman kaleci Kevin Trapp için bir teklif sundu. Teklifin detaylarına dair bilgi verilmezken, Trapp'ın transfer için çekinceleri olduğu belirtildi.

32 yaşındaki kalecinin Almanya'da oynamasının garanti olduğu, Manchester United'de ise David de Gea'nın arkasında kalabileceği nedeniyle transfer için kararsız olduğu öne sürüldü.