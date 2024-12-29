Liverpool, West Ham'ı farklı devirdi!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Liverpool, West Ham'ı farklı devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2024 - 23:21

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool, West Ham'ı 5-0'lık skorla yendi. 

Liverpool'un gollerini Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ve Diogo Jota kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte puanını 45'e çıkaran Liverpool ligdeki liderliğini sürdürdü. West Ham ise 23 puanla 13. sırada bulunuyor. 

GELECEK HAFTA

Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, ezeli rakibi Manchester United ile evinde karşılaşacak. West Ham ise Manchester City'e konuk olacak.


Etiketler: #liverpool #west ham united #İngiltere Premier Lig

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