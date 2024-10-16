Eric Cantona'dan Manchester United'ın Alex Ferguson kararına büyük tepki!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın futbol yönetimine geçen Jim Ratcliffe, Sir Alex Ferguson'ın kulüp elçiliği görevine son vermişti. Manchester United'ın efsanesi Eric Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile karara tepki gösterdi.
Eric Cantona, Manchester United yönetiminin Alex Ferguson'la ilgili aldığı kararın yanlış olduğunu söyledi.
Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sir Alex Ferguson ölene kadar kulüpte istediğini yapabilmeli. Büyük bir saygısızlık. Bu tamamen skandal. Sir Alex Ferguson sonsuz kadar benim patronum olacak" ifadelerini kullandı.
Fransa'daki kariyerinin ardından 1992'de Leeds United'la İngiltere'ye adım atan Eric Cantona, aynı yıl Manchester United'a transfer olmuş ve 1997 yılına kadar forma giymişti.
NE OLMUŞTU?
Manchester United'a geçen yıl ortak olan ve kulübün futbol yönetimini üstlenen Jim Ratcliffe liderliğideki INEOS, maliyetleri azatlma programı kapsamında Alex Ferguson'ın kulüp elçiliği görevine son verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Alex Ferguson'ın senelik 2 milyon sterline yakın bir ücret aldığı, sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.
27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran Alex Ferguson 2013'te emekli oldu.
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