Manchester United'ı şoke eden ihtimal: Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabilirler!

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:36

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:36

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1.3 milyar sterlin karşılığında almaya hazırlanırken, bu durumun İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesine sebep olabileceği iddia edildi.

Jim Ratcliffe

NICE'İN SAHİBİ OLMASI SORUN OLDU

Jim Ratcliffe'in Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in sahibi olması ve Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini alması, UEFA'nın çok kulüplü mülkiyet kurallarına takılması sebebiyle iki takımdan biri Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak.

SIRALAMASI DÜŞÜK OLAN GİDEMEYECEK

Hem Manchester United hem de Nice'in Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, katılımı daha yüksek bir sıralamada bitirecek kulübün organizasyona dahil edileceği, diğer ekibin ise men edileceği kaydedildi.

Nice, Ligue 1'de PSG'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Manchester United ise lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde 6. sırada.