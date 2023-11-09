Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kavga... 3 kişi gözaltına alındı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan Real Sociedad - Benfica karşılaşması öncesinde İspanyol ve Portekizli taraftarlar birbirine girdi. Çıkan olaylarda 3 taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:42
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kavga... 3 kişi gözaltına alındı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda çarşamba günü oynanan Real Sociedad-Benfica maçı öncesinde iki takımın taraftarları arasında sokak kavgası çıktı.

İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentindeki karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları şehir merkezinde karşı karşıya geldi.

RESTORANLAR VE DÜKKANLAR ZARAR GÖRDÜ

Birbirlerine taş ve meşale atan, yumruklaşan Real Sociedad ve Benfica taraftarlarının kavgasından dolayı çevredeki bazı restoranlar ve dükkanlar da zarar gördü.

Polisin müdahale ettiği olaylarda en az 3 taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.


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