Manchester United 12 futbolcuyla yolları ayırıyor

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:49

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:49

İngiltere Premier Lig temsilci Manchester United yeni sezon öncesi birçok futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

United'ın gelecek sezonda şampiyonluğa oynama hedefiyle yapacağı yeni transferler kadar bir an önce yollarını ayırmak istediği tam 12 oyuncu bulunuyor.

85 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sporx'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, United'ın Erik ten Hag'ın yeni sezon kadrosunda yer vermeyi düşünmediği 12 ismi göndermenin planlarını yaptığını sayfalarına taşıdı.

Gönderilmesi planlanan isimler arasında 2 yıl önce 85 milyon Euro'ya alınan Jadon Sancho'nun yanı sıra 4 yıl önce 87 milyon Euro'ya gelen Harry Maguire da bulunuyor.

İşte Manchester United'ın 12 kişilik gönderilecekler listesi: