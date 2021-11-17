Manchester United'ın yeni teknik direktör arayışında olduğu iddia edildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edilmeyeceği ileri sürüldü.
İngiltere'de Manchester basını, bir süredir devam eden kötü gidişatın sürdüğü Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edilmeyeceğini ileri sürdü.
Manchester Evening Post'un haberine göre; kırmızı şeytanların, Liverpool ve Manchester City yenilgilerinin ardından yeni teknik direktör arayışına girdiğini aktardı.
Manchester United'ın takımın başına getirmek istediği öncelikli ismin ise Leicester City'yi çalıştıran Brendan Rogers olduğu belirtildi.
Yönetimin, Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis Enrique ile de ilgilendiği iddia edildi.
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