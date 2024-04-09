Manchester Unitedlı yıldız isyan etti: 'Sinirim bozuluyor, uyuyamıyorum'

Brezilyalı Casemiro, Manchester United kariyerine dair konuştu. Casemiro açıklamasında; "Bazı gecelerde sırf kupalar için yarışmıyor olduğumuz gerçeği yüzünden uyuyamıyorum. Sinirlerim bozuluyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 18:51
Manchester Unitedlı yıldız isyan etti: 'Sinirim bozuluyor, uyuyamıyorum'
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Manchester United'a Real Madrid'den transfer olan Casemiro, takımlarının güncel durumu üzerine konuştu. 

Samimi açıklamalarda bulunan Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu kupa yarışı içinde olamamalarını "sinir bozucu" olarak yorumladı. 

"UYUYAMIYORUM"

Brezilyalı oyuncu Casemiro açıklamasında; "Kupalar için mücadele edemiyor olmamız sinirlerimi bozuyor. Liderle aramızdaki fark 20 puan. Bazı gecelerde bu yüzden uyuyamıyorum. Gerçek bu. Şu an şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi gibi hedefleri düşünemeyiz. Sadece önümüzdeki maçları düşünmek zorundayız. Son maçlarda 9 puan toplama şansımız vardı ama sadece 2 puan alabildik" dedi. 

Manchester United, Premier Lig'de an itibariyle 49 puanla 6. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunda mücadele eden Kırmızı Şeytanlar, büyük bir başarısızlık sergileyerek grubu son sırada tamamlamış ve Avrupa'ya veda etmişti. 


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