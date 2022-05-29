Manchester United'ta Ralf Rangnick'ten ayrılık kararı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta geçici teknik direktörlük görevini yürüten Ralf Rangnick, kulüpten ayrıldığını açıkladı. Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada, Rangnick'e teşekkür edildi.
İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da Ole-Gunnar Solskjaer'den sonra geçici teknik direktörlük görevine getirilen ve sezonun bitişi ile birlikte danışmanlık görevini devralması beklenen Ralf Rangnick, kulüpten tamamen ayrıldı.
Manchester United'dan yapılan açıklamaya göre tam zamanlı olarak Avusturya Milli Takımı teknik direktörlüğünü yapmak istediğini belirten Rangnick, kulüpten ayrılmayı istedi. Kırmızı Şeytanlar Rangnick'e teşekkür ederken karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyuruldu.
Kırmızı Şeytanlar'ı Ajax'tan transfer edilen teknik direktör Erik Ten Hag yönetecek.
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