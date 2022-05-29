Son Dakika: Süper Lig yolunda ilk finalist Bandırmaspor oldu

İlk maçı 1-0 kaybeden RH Bandırmaspor, rövanşta Eyüpspor'u 3 golle geçerek play-off finaline adını yazdırdı

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 17:38
Son Dakika: Süper Lig yolunda ilk finalist Bandırmaspor oldu
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bandırmaspor, Eyüpspor'u ağırladı.

Mücadeleyi Bandırmaspor 3-0'lık skorla kazandı ve Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükseldi.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Philippe Keny, Alpay Kondaş ve Guy-Michel Landel kaydetti.

İlk mücadeleyi ise Eyüpspor İstanbul'da 1-0 kazanmıştı. Bandırmaspor böylelikle 3-1'lik toplam skorla Spor Toto 1. Lig play-off finaline yükseldi.

TFF 1. Lig Play-Off Finali'ne yükselen diğer takım, İstanbulspor-Erzurumspor maçının ardından belli olacak.

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