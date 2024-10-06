Manisa Basket, mağlubiyetle başladı!

Manisa Basket, ligin ilk haftasında Bursaspor'a 81-73 yenildi.

Manisa Basket, mağlubiyetle başladı!
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DHA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:12

Basketbolda ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi İspanya deplasmanında güçlü rakibi UCAM Murcia'yı uzatmada 103-97 yenerek maratona iyi başlayan Manisa Basket, Süper Lig'deki ilk hafta maçında ise umduğunu bulamadı.

Bursaspor'a evinde 81-73 yenilen Manisa Basket, sezona mağlubiyetle başladı.

Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa Büyükşehir Spor Kulübü Başkanı Emre Hasgör ile birlikte izledi.


Etiketler: #manisa basket #Bursaspor #süper lig

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