Bursaspor bir kez daha taraftar rekoru kırdı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, iki hafta önce Tokat Belediye Plevne Spor maçında 41 bin 300 taraftarla kırdığı 3’üncü Lig'de seyirci rekorunu Muşspor maçında 43 bin 160 taraftarla yeniledi.
2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, iki hafta önce kırdığı TFF 3. Lig'in seyirci rekorunu tazeledi.
2 hafta önce Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 41 bin 300 Taraftar takip ederken, bu haftaki Muşspor maçında 43 bin 160 taraftar yerinde izledi.
Stadyum çevresinde ve stat içinde güzel görüntüler sergileyen Bursaspor taraftarı, kulüplerinin yeniden eski günlerine dönmesinde başrol oynayacaklarını gösterdi.
Bursaspor böylece 3'üncü Lig'de seyirci rekorunu iki hafta arayla yenilemiş oldu.
Etiketler: #Bursaspor #taraftar #rekor
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