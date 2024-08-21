Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti!

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, 32 yaşındaki Muhammet Demir'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:29
Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti!
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TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti.


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