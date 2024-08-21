Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti!
TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, 32 yaşındaki Muhammet Demir'i renklerine bağladığını açıkladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.
ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.
Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti.
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