Manisa Basket'e NBA'den takviye!
Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne lider başlarken NBA'den Troy Brown Jr.'ı kadrosuna kattı.
Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda 2'de 2 yapıp grubunda lider başlayan Manisa Basket'in yeni yabancıları henüz sezon başında transferin gözdesi olurken, Ege temsilcisinde yönetim yine NBA'den takviye yaptı.
NBA'DE FORMA GİYDİ
Manisa ekibi NBA'de bu yıla kadar 6 sezon boyunca Washington Wizards, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons ile 356 maça çıkan 25 yaşında, 2.01 boyundaki uzun forvet Troy Brown Jr. ile anlaştı.
Babası ve ablası da eski basketbolcu olan Troy Brown Jr., Lakers'ta NBA'in en ünlü yıldızlarından LeBron James ile takım arkadaşlığı yaptı. Brown, NBA'de 6.2 sayı, 3.6 ribaund, 1.4 asist ortalamaları tutturdu. Manisa Basket'e sezon başında Toronto Raptors'tan gelen Freeman Liberty, iki maçta forma giydikten sonra Chicago Bulls ile sözleşme imzalamıştı. Şampiyonlar Ligi'ne sayı rekoru kırıp iki maç üst üste 30 sayının üzerine çıkan ilk isim olan Saben Lee ise Maccabi Tel Aviv yolunda.
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