Adı Avrupa devleri ile anılıyordu: Victor Osimhen'den Galatasaray kararı!
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, 2024-25 sezonunun planını yaptığı iddia edildi. Chelsea'nin gündeminde olan Osimhen'in sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öne sürüldü.
Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa süre içinde gösterdiği performansla dikkat çekti.
Taraftarların sevgilisi haline gelen Osimhen'in devre arasında Galatasaray'dan ayrılması da gündemdeydi. Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan yıldız forvet, Chelsea'nin radarında.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Victor Osimhen kariyer planını yaptı. Nijeryalı yıldızın sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öne sürüldü.
Bu sezon düzenli forma giyip performansını artırmak isteyen Osimhen'in nihai kararını sezon sonunda vermek istediği haber detayında yer aldı.
Galatasaray ile toplam 4 maça çıkıp 303 dakika sahada kalan Osimhen, 2 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.
Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #chelsea
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