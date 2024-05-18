Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:41
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI SAAT KAÇTA?

Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR - BEŞİKTAŞ EMLAKJET  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Seride ilk maçı  92-74 kazanan Beşiktaş Emlakjet, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Beşiktaş Emlakjet'in ev sahipliğinde oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.


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