Manisa FK, 10 kişi kalan Vanspor FK'yi devirdi!

7.12.2025 18:33:00
AA
Manisa FK, TFF 1. Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Vanspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 16. hafta maçında Manisa FK ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manisa FK, 2-1'lik skorla kazandı.

Manisa FK'ye galibiyeti getiren golleri 60. ve 78. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

VANSPOR 10 KİŞİ KALDI

Vanspor FK'nin tek golünü ise 30. dakikada Xesc Regis attı.

Vanspor FK'de Lucas Henrique, 76. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 16 yaptı. Vanspor FK, 21 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Serik Spor deplasmanına gidecek. Vanspor FK, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 90 Ada İbik), Umut Erdem, Toure, Cissokho (Dk. 49 Benrahou), Lindseth, Adekanye (Dk. Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Talum (Dk. 90 Osman Kahraman), Diony

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Africo, Regis (Dk. 72 Medeni Bingöl), Jevsenak (Dk. 71 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 84 Vlachomitros), Emir Bars, Jefferson, Batuhan Kör (Dk. 65 Bekir Can Kara), Ivan Cedric

Goller: Dk. 30 Regis (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 ve 78 Diony (penaltıdan) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 76 Africo (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Cissokho, Dk. 88 Ayberk Karapo (Manisa FK), Dk. 55 Jevsenak, Dk. 74 Ivan Cedric, Dk. 75 Jefferson, Dk. 84 Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Manisa FK #Vanspor FK

