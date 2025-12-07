Sergio Ramos'tan ayrılık kararı: Resmen açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 17:58:00
Meksika Ligi ekibi Monterrey forması giyen 39 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Ramos, kariyerine başka bir takımda devam edeceğini açıkladı.

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un formasını giydiği Monterrey, 2025 Meksika Ligi Apertura Turnuvası'nın yarı final maçında Toluca'ya 3-2 yenildi ve elendi.

"BUGÜN SON MAÇIM"

Karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Ramos, maçın ardından TUDN'ye verdiği röportajda Monterrey'e veda ettiğini doğruladı. İspanyol stoper "Geçen hafta çok net bir şekilde belirttim, bugün son maçım" dedi.

Sergio Ramos'un geçen şubat ayında transfer olduğu Monterrey ile sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. Real Madrid formasıyla birçok başarıya imza atan İspanyol stoper, Sevilla ve PSG'de de oynamıştı.

RAMOS FUTBOLA DEVAM EDECEK

Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 39 yaşındaki futbolcunun futbola devam etmek istediğini ve gelecek teklifleri değerlendireceğini ileri sürdü.

