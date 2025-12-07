Trabzonspor'dan 5 gollü galibiyet!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği 1207 Antalyaspor'u 5-0 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta, bordo-mavililer 10. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in golüyle 1-0 öne geçti.
Üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 34. dakikada Chioma Olise'nin golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
NATALIA'DAN DUBLE
Trabzonspor, 66. dakikada Natalia Oleszkiewicz'in ayağından 3. golünü buldu.
Bordo-mavililer, 80. dakikada Fatma Kara'nın attığı golle konuk ekibin ağlarını yeniden havalandırdı.
Ev sahibi takım, 88. dakikada Fatma Sare Öztürk'ün golüyle karşılaşmayı 5-0 kazandı.