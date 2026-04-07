Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi: Albert Riera'dan açıklama!

7.04.2026 18:56:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Eintracht Frankfurt'un İspanyol teknik direktörü Albert Riera, 20 yaşındaki milli oyuncu Can Uzun'un Köln maçında forma giymemesi hakkında bir açıklama yaptı.

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla özel bir sezon geçirmesine rağmen yaşadığı şanssız sakatlıklarla son dönemde formasından uzak kalan milli yıldız Can Uzun geride kalan hafta sonu büyük şok yaşadı. 

Bild'in haberine göre; Köln karşısında 90 dakika kulübede oturan Can Uzun, maç sonrası hocası Albert Riera'nın açıklamalarıyla sarsıldı.

"ALBERT'İN TAKIMINDA OYNAYAMAZSIN"

Riera, bir gazetecinin Can Uzun'un neden süre almadığına dair sorusuna, oyuncusunu kamuoyu önünde eleştiren şu yanıtı verdi:

"Topla ne kadar iyi olursanız olun; eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben 'komple' oyuncular istiyorum; hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı. Ne yapması gerektiğini biliyor; bunu bana değil, takıma verdiğinde sahada olacak."

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ 

Alman basınında bu sert çıkışın, Can Uzun tarafında "kopuş" sinyallerini beraberinde getirdiği kaydedildi. Frankfurt yönetiminin, Can Uzun'dan beklediği 80 milyon Euro ve üzeri rekor bonservis beklentisi, bu krizle birlikte revize edilmek zorunda kalabileceği ifade edildi. 

Alman basınında, yaz aylarında gerçekleşecek olası bir ayrılıkta rakamın 40-45 milyon Euro seviyelerine gerileyebileceği yazılıyor.

AVRUPA KULÜPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Can Uzun'un yaşadığı bu huzursuzluk, Avrupa devlerini de harekete geçirdi.

İtalyan devi Milan'ın genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve yaz transfer döneminde "fırsat transferi" olarak devreye girebileceği iddia ediliyor.

