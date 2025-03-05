Manisa FK'de Hakan Şapçı dönemi sona erdi!
TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Şapçı ve ekibine Manisa FK'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şapçı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Hakan Şapçı döneminde ligde 11 maça çıkan Manisa FK, oynadığı müsabakalarda 7 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Etiketler: #Hakan Şapçı #Manisa FK #TFF 1. Lig
Spor Haberleri
- EuroBasket 2025'in ev sahipleri, birer rakibini seçti
- Rıza Çalımbay, Sivasspor'a geri döndü!
- Araçtan fırlayıp yola düşen kadın hayatını kaybetti
- Sivasspor'dan kadın taraftarlara müjde!
- Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında?
- Manisa FK'de yol ayrımı!
- Beşiktaş'tan TFF'ye 'altyapı' tepkisi!
- Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan yok!
- Çağlar Söyüncü'nün özgüveni tam: '3 kupaya talibiz'
- Trabzonspor'un gençlerinden tarihi başarı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!