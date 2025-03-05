Manisa FK'de Hakan Şapçı dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:42

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Şapçı ve ekibine Manisa FK'ye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, "Teknik direktörümüz Hakan Şapçı ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şapçı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Hakan Şapçı döneminde ligde 11 maça çıkan Manisa FK, oynadığı müsabakalarda 7 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.