Manisa'da gol sesi çıkmadı

Manisa FK, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:37
Manisa'da gol sesi çıkmadı
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TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Manisa FK, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı.

Nümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.

GALİBİYETE HASRET

Keçiörengücü, bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Manisa FK ise ilk puanını kaybetti.

Manisa FK, 4 puana yükselirken, Keçiörengücü ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.


Manisa FK Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig

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