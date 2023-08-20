Manisa'da gol sesi çıkmadı
Manisa FK, TFF 1. Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Manisa FK, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı.
Nümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.
GALİBİYETE HASRET
Keçiörengücü, bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Manisa FK ise ilk puanını kaybetti.
Manisa FK, 4 puana yükselirken, Keçiörengücü ilk puanını aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.
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