Manisa'da gol sesi çıkmadı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:37

Güncelleme: 20.08.2023 - 19:39

TFF 1. Lig'in 2. hafta maçında Manisa FK, sahasında Keçiörengücü ile karşılaştı.

Nümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan maç 0-0 eşitlike sona erdi.

GALİBİYETE HASRET

Keçiörengücü, bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Manisa FK ise ilk puanını kaybetti.

Manisa FK, 4 puana yükselirken, Keçiörengücü ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Adanaspor'u ağırlayacak.