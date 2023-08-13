TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."
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