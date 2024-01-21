Milli oyuncu NBA'e damga vuruyor: Alperen Şengün kariyer rekorunu yineledi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün kariyer sayı rekorunu egale ettiği maçta Houston Rockets, kendi evinde ağırladığı Utah Jazz'ı 127-126 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:40
Milli oyuncu NBA'e damga vuruyor: Alperen Şengün kariyer rekorunu yineledi!
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NBA'de gecenin maçları tamamlanırken, Houston Rockets'ın Utah Jazz'i 127-126 mağlup ettiği maça Alperen Şengün damga vurdu.

KARİYER REKORUNU TEKRARLADI

Normal süresi 115-115 biten maçı uzatmalar sonunda 127-126 kazanan Houston Rockets'ta Alperen Şengün; 37 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma performansı gösterdi. Alperen, maçı 15/26 saha içi isabet ile tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Houston Rockets, 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalamış oldu.


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