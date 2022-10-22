Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, The Bodrum Cup’ın konuğu oldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 12:57

Bodrum’da 34. kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken yarışları bugün koşulacak Bodrum-Bodrum etabı ile tamamlanacak.

Uluslararası anlamda yüksek katılımın olduğu ve salı günü 70 teknenin yer aldığı Bodrum-Çökertme etabıyla başlayan yarış, kıyasıya geçen mücadelelere sahne oluyor.

"MAVİYE GÜÇ KATIYORUZ"

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren festival, Ege ve Akdeniz kıyılarında toplam 80 millik bir parkurda 5 etapta düzenleniyor.

Bu yıl yelkenlerini “Maviye Güç Katıyoruz” sloganıyla açan festival, cumartesi günü koşulan Bodrum-Bodrum etabının ardından düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Yelkenseverleri bir araya getiren festival ödül töreninin ardından Athena konseri ile sona erecek.

AYSU TÜRKOĞLU YARIŞLARI TAKİP EDİYOR

Yıllardır büyük bir heyecana sahne olan yarışlara bu yıl özel bir sporcu konuk oldu.

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, Mustafa Cengiz kaptanlığındaki STS Bodrum Belediyesi okul gemisinde yarışları takip ediyor. Türkoğlu, Yücel Köyağasıoğlu'nun Sailing Master görevini üstlendiği yelkenlide yarışın heyecanını yakından tecrübe ediyor.

21 yaşındaki Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, 30 Temmuz’da Manş Denizi’ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçerek büyük bir başarıya imza atmıştı.