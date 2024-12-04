Manuel Neuer kırmızı kart gördü: Bayer Leverkusen çeyrek finale yükseldi!

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası'nın son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Manuel Neuer kırmızı kart gördü: Bayer Leverkusen çeyrek finale yükseldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:15

Almanya Kupası son 16 turu mücadelesinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i konuk etti. 

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

 

BAYERN MÜNİH 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 17. dakikasında Bayern Münih'te kaleci Manuel Neuer, rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Nathan Tella kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, tur atlayan taraf oldu. Bayern Münih ise turnuvaya veda etti. 

NEUER KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında tarihi bir an yaşandı.

Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsanevi ismi Manuel Neuer, Jeremie Frimpong'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Manuel Neuer böylelikle çıktığı 800. maçında kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

Deneyimli kalecinin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Bayern'de Leroy Sane oyun alanının kenarına gelirken yerine Peretz Daniel oyuna dahil oldu.


Etiketler: #Manuel Neuer #Bayer Leverkusen #Bayern Münih #Almanya Kupası

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