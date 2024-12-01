Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te Borussia Dortmund maçında sakatlanan Harry Kane'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

Harry Kane'den Bayern Münih'e kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 14:40

Bayern Münih'te Borussia Dortmund maçında sakatlanan Harry Kane'in kaçıracağı maçlar belli oldu.

Alt baldırında lif yırtığı tespit edilen Harry Kane'in kupadaki Bayer Leverkusen ve ligdeki Heidenheim maçlarında forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

2 HAFTA UZAK KALACAK

Yıldız oyuncunun tedavisinin hızlı bir şekilde başlandığı ve oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

19 MAÇTA 29 GOLE KATKI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 20 gol 9 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #harry kane #Bayern Münih #Borussia Dortmund

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