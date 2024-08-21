Manuel Neuer'den emeklilik kararı: Kariyerini noktaladı!

Alman Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 16:21
Manuel Neuer'den emeklilik kararı: Kariyerini noktaladı!
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İlkay Gündoğan'dan sonra Manuel Neuer de sosyal medya hesabından Almanya Milli Takımı kariyerini noktaladığını açıkladı.

Alman file bekçisi, milli takımda tüm kulvarlarda toplam 159 maçta forma giydi. 

Manuel Neuer'in milli takım kariyerinde 2014 dünya kupası ve 2009 u21 Avrupa Şampiyonluğu olmak üzere toplam 2 kupası bulunuyor.


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