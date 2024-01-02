Manuel Pellegrini'den transfer itirafı: 'Suudi Arabistan'dan beni aradılar ama...'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 00:00

Güncelleme: 02.01.2024 - 00:00

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Suudi Arabistan'dan teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Pellegrini, "Suudi Arabistan'dan bir teklif vardı, çok yüksek bir teklif. Yıllar önce Çin'den gelen teklifi kabul etmiştim. Bu ekonomik ve kültürel olarak iyi bir teklifti çünkü Çin, Japonya ve Vietnamı'ı da tanımamı sağlamıştı. Ancak bu kez durum farklıydı. Özgür bir teknik direktör değildim. Suudi Arabistan çok ilgili çekti. Farklı bir dünya ve tereddütlüydüm. Ama Betis'te iyi hissediyordum. Bu benim için vefasızlık olurdu" sözlerini kullandı.

"SUUDİ ARABİSTAN'DAN BENİ ARADILAR AMA..."

70 yaşındaki teknik direktör ayrıca, "Suudi Arabistan'dan beni aradılar ama Real Betis ile olan sözleşmemi bozmak istemedim. Tazminat ödemeye hazır olmalarına rağmen ayrılmak için doğru zaman olmadığını hissettim" diye konuştu.

2020 yılından bu yana Real Betis'i çalıştıran Pellegrini'nin, İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.