Maradona'nın kardeşi Hugo Maradona 52 yaşında yaşamını yitirdi

28 Aralık 2021 Salı, 14:58

Ünlü futbolcu Maradona'nın ardından kardeşi Hugo Maradona da hayatını kaybetti.

İtalya'nın Napoli kentinde ikamet etmekte olan 52 yaşındaki Hugo Maradona'nın kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı öğrenildi.

Abileri Diego Armando ve Raul gibi futbolcu olan ve 18 yaşında Napoli ile sözleşme imzalayan ancak beklentileri veremeyip Ascoli'ye kiralanan Hugo Maradona, sonrasında kariyerini bitirmeye karar verip, genç futbolcularla ilgili projelere imza atmaya başlamıştı.

Abi Diego Armando Maradona'yı 13 ay önce kaybeden Hugo'nun ölümü Maradona ailesinde ve Arjantin'de büyük üzüntüyle karşılandı.